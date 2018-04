Brigitte Macron over Melania Trump: 'Ze is leuk, maar begrensd door haar rol'

De Franse presidentsvrouw Brigitte Macron vindt Melania Trump een leuke en charmante vrouw, maar zegt dat ze wordt beperkt door haar rol als first lady. "Ze kan niets doen in Washington", zegt de première dame. "Ze mag zelfs geen raam opendoen in het Witte Huis ."

De 65-jarige Brigitte blikt in een interview met Le Monde terug op het driedaagse staatsbezoek van haar man Emmanuel aan de Verenigde Staten. Terwijl de presidenten uitgebreid handen schudden en complimentjes uitdeelden, trokken ook hun echtgenotes met elkaar op.

Volgens Brigitte Macron kostte dat geen enkele moeite. Melania Trump (48) mag dan soms afstandelijk lijken bij publieke optredens, bij privé-aangelegenheden is ze heel anders, vertelt ze. "Ze is erg grappig. We hebben dezelfde humor, dus we hebben veel gelachen."