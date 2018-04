'Luchtaanval op uitvaartbespreking rebellenleider Jemen'

Bij een luchtaanval in Jemen zijn twee leiders van de Houthi-rebellen gedood, melden Arabische media. De aanval zou zijn geweest op een gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, waar veel hooggeplaatste Houthi's bijeen waren.

De luchtaanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabiƫ. Bij de aanval zouden tientallen Houthi-strijders om het leven zijn gekomen.

De opstandelingen hebben nog niet gereageerd op de berichten over de luchtaanval. Volgens een door de Houthi's gecontroleerde zender was in het gebouw een bijeenkomst om de uitvaart van de eerder bij een luchtaanval omgekomen leider Saleh al-Sammad te bespreken.

Jemen gaat gebukt onder wat de VN de ergste humanitaire crisis in de wereld noemt. In 2015 verdreven de sjiitische Houthi's president Hadi. Daarop besloot Saudi-Arabiƫ in te grijpen en stortte het land in. Miljoenen mensen in het land hebben hulp nodig.