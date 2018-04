Wekdienst 28/4: open dag KNRM en ontknoping Eerste divisie

En dan nog dit:

De politie in Californië had bijna de verkeerde verdachte opgepakt in het al 40 jaar lopende onderzoek naar de Golden State Killer. Het Amerikaanse persbureau AP achterhaalde dat voordat de politie de 72-jarige Joseph James DeAngelo oppakte, agenten een ander op het oog hadden: een 73-jarige man uit een bejaardenhuis in Oregon. Na een dna-test bleek dat ze niet de man hadden die ze zochten.