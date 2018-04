Dood gewaande Libische generaal duikt op in Benghazi

De machtige Libische generaal Haftar, over wie geruchten gingen dat hij doodziek of zelfs overleden was, is terug in Benghazi. Een Libische televisiezender heeft beelden laten zien waarop hij uit een vliegtuig stapt en tegen legercommandanten zegt dat hij in goede gezondheid is.

In het verscheurde Libië hebben Haftar en zijn leger de macht in het oosten. Hij wordt gezien als de belangrijkste opponent van premier Serraj van de eenheidsregering.

Die eenheidsregering wordt gesteund door de Verenigde Naties en een groot deel van het Westen. Haftar, die geregeld heeft gedreigd met een opmars naar de Libische hoofdstad Tripoli, heeft inmiddels de steun van Frankrijk, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten weten te vergaren.

Opvolging

Een paar weken geleden werd bekend dat Haftar in een militair ziekenhuis in Parijs lag. Omdat zijn woordvoerders weigerden in te gaan op de toestand van de 75-jarige generaal, begon de geruchtenmachine op volle toeren te draaien.

Over de reden van zijn opname hadden de media verschillende lezingen, maar over één ding waren ze het eens: Haftar was er op zijn minst zeer slecht aan toe. Het leidde tot zorgen over een mogelijk gewelddadige strijd tussen zijn onderdanen over zijn opvolging.

Grapje

Nu is Haftar dus plots weer opgedoken. "Eigenlijk zou ik jullie staand te woord moeten staan, maar ze hebben me verplicht om te gaan zitten", grapte hij tegen zijn ontvangstcomité, gezeten op een tafel op het vliegveld van Benghazi.

Haftar ging ook nog kort in op de speculaties over zijn medische toestand. "Ik ga niet reageren op alle geruchten die over mijn gezondheid zijn verspreid, maar er zijn mensen die een gepaste reactie kunnen verwachten."