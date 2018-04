Dashcambeelden: zo ziet een dronkenmansrit eruit

De Britse politie heeft de beelden vrijgegeven van een dronkenmansrit in het zuiden van Engeland, of eigenlijk een dronkenvrouwsrit. Tijdens een rit begin april filmde de dashcam in een auto van een 41-jarige vrouw hoe ze na een middagje drinken probeerde thuis te komen.

Op de beelden is te zien hoe ze van de ene naar de andere kant van de weg zwalkt, de berm inrijdt, de struiken langs de kant van de weg raakt, tot het echt mis gaat...