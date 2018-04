Of ABBA nou als hologram optreedt of niet, de fans zijn sowieso blij

De ABBA-fancultuur is nog steeds heel levendig, vertelt Van de Kar. Vandaag hebben tientallen mensen zich aangemeld bij de 32 jaar oude fanclub. "De afgelopen jaren zagen we ook al een stijging in het aantal aanmeldingen. Dat komt waarschijnlijk door de bekendmaking van de hologram-optredens, eind 2016." De jaren daarvoor was het rustig. "In 1991 was er een echte ABBA-hype, in de tijd van het greatest hits-album ABBA Gold. Daarna was het een beetje wisselend."

Maar de stijgende lijn is ingezet en gaat alleen nog maar meer stijgen, denkt Van de Kar. "Er gaat echt weer een nieuwe ABBA-hype komen. Voor het hologrammen-project is in combinatie met de nieuwe muziek veel aandacht. Daarnaast komt ook nog de tweede Mamma Mia-film uit."