Limburgse SP'ers weg uit onvrede over landelijke partijkoers

Vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie zijn opgestapt. Ook een gedeputeerde van de SP heeft zijn ontslag ingediend. Ze hebben dat gedaan uit onvrede over de koers van de partij.

De vijf Statenleden, onder wie fractievoorzitter Bram Schaminée, maakten aan het begin van de middag bekend dat ze de SP verlaten. In een verklaring staat dat hun vertrouwen in de partij weg is, onder meer omdat die te weinig waardering voor hen zou hebben.

Niet langer houdbaar

"De partij lijkt steeds verder af te drijven van de eerder ingezette koers om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen", schrijven de vijf. "De laatste weken zijn de verhoudingen steeds verder op scherp komen te staan. De situatie is niet langer houdbaar."

Later op de dag voegde gedeputeerde Daan Prevoo zich bij hen. Door het vertrek van de vijf Statenleden kan hij naar eigen zeggen "niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig de belangen van de provincie Limburg, de hier aanwezige organisaties en al haar inwoners behartigen".

Landelijk partijsecretaris Smits noemt de leegloop "erg jammer". Voor haar komt het besluit van de zes als een verrassing. "We hadden inderdaad weleens pittige meningsverschillen, maar naar mijn mening kun je daarover praten."

Windmolenpark

Een van de meningsverschillen betrof een windmolenpark in Venlo. Het provinciebestuur, met SP-gedeputeerde Prevoo voorop, besloot dat park erdoor te drukken, ondanks verzet van de inwoners. Verder zou een interview waarin Prevoo zei dat Limburgers toleranter moeten zijn voor buitenlanders kwaad bloed hebben gezet bij de partijtop.

Vier van de vijf dissidente Statenleden leveren hun zetel in bij de partij, de vijfde gaat als eenmansfractie verder. Daarmee blijft de SP met zeven zetels de derde partij van Limburg. De tweede gedeputeerde van de SP, Marleen van Rijnsbergen, blijft volgens de partij aan.