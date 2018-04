Weer acties in Gazastrook, drie Palestijnen gedood

In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw duizenden Palestijnen op de been geweest. Israëlische soldaten openden het vuur en zetten traangas in. Drie Palestijnen kwamen om door schoten en er vielen zo'n 200 gewonden. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN zegt dat de Israëliërs "excessief geweld" hebben gebruikt. Volgens getuigen gooiden de Palestijnen met stenen.

Volgens Israël probeerden honderden mensen in het noorden van de Gazastrook op Israëlisch grondgebied te komen en het hek aan de grens in brand te steken.

Grensschendingen

Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat de scherpschutters aan de grens de duidelijke instructie hebben dat ze pas mogen schieten nadat ze een paar keer hebben gewaarschuwd en dan nog alleen op de benen mogen richten.

Israël verwijt de Palestijnse Hamas -die de baas is in de Gazastrook- dat de beweging bewust minderjarigen in gevaar brengt en zijn aanhangers gebruikt als menselijk schild.

De protesten van de Palestijnen begonnen eind maart. Sindsdien zijn 41 Palestijnen omgekomen. De betogers willen dat Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen terug kunnen naar de grond die ze hebben moeten verlaten bij de stichting van de staat Israël, op 15 mei 70 jaar geleden. Volgens sommige getuigen nemen geleidelijk minder mensen deel aan de demonstraties.