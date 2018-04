Ontmoeting Koreaanse first ladies ook belangrijk, vooral voor hun imago

Wie zijn de first ladies eigenlijk? Een introductie.

De Noord-Koreaanse first lady heet (waarschijnlijk) Ri Sol-ju. Over haar is maar weinig bekend, maar er komt langzaam maar zeker steeds meer informatie naar buiten. Dat ze als Ri Sol-ju is geboren staat ook niet vast. Over haar naam gaan meerdere geruchten.

Waarschijnlijk is Ri geboren rond 1984, in de Noord-Koreaanse stad Chongjin. Dit is echter nooit bevestigd. Volgens de Zuid-Koreaanse parlementariër Jung Chung-rai heeft ze in Pyongyang op de middelbare school gezeten en daarna naar China verhuisd om een zangcursus te doen. Ook was ze in 2005 onderdeel van het Noord-Koreaanse cheerleaderteam tijdens een kampioenschap in Zuid-Korea.

Ontmoeting en kinderen

In 2011 werd Ri voor het eerst aan de arm van Kim Jong-un gezien bij een concert. Maandenlang werd er gespeculeerd: was dit Kims partner of een van zijn zussen? Het huwelijk van de twee werd pas in juli 2012 bevestigd door staatsmedia, waarschijnlijk drie jaar nadat Kim en Ri officieel waren getrouwd.

Hoe de twee elkaar hebben ontmoet, is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen gebeurde dit tijdens een concert waar Ri een van de zangeressen was, in 2010.

Volgens Zuid-Korea heeft het stel drie kinderen samen, al is de naam van maar één kind bekend. De voormalige Amerikaanse NBA-basketballer Dennis Rodman zei in 2013 na een bezoek aan Pyongyang dat hij Kims dochter Ju Ae had vastgehouden. Hun eerste kind, een zoontje, zou zijn geboren in 2010. In 2013 werd hun eerste dochtertje geboren.

Ri werd vaak gespot tussen 2012 en 2014, maar verdween daarna helemaal uit de 'schijnwerpers'. Waarschijnlijk was ze toen weer zwanger.