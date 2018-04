Groningen tevreden: 'Het was een fantastisch feest'

Groningen kijkt terug op een geslaagde Koningsdag. Volgens burgemeester Den Oudsten was het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn gevolg "een fantastisch feest". Er waren geen ernstige incidenten en noemenswaardige demonstraties.

Tot in de middag, toen de koning het bezoek afsloot, hadden volgens de gemeente ruim 40.000 mensen de binnenstad bezocht. Ze stonden langs de route of volgden het programma via schermen.

Aardbevingen

De koninklijke gasten liepen een route van 1180 meter. Ze waren onder meer bij een minicollege van Nobelprijswinnaar Ben Feringa en een optreden van de band Kensington. Het bezoek werd afgesloten op de Vismarkt, waar duizenden mensen het lied Mien Grunneger Stad zongen.

Ook de gevolgen van de aardbevingen in het gebied kwamen aan de orde. Burgemeester Rodenboog van Loppersum vertelde over de aardbevingsproblematiek en Willem-Alexander sprak met enkele gedupeerden.

Vijf arrestaties

Ook de politie is tevreden over het verloop van de dag. Het evenement verliep veilig en feestelijk, zegt de politie. Vijf mensen werden aangehouden, onder meer voor mishandeling en het verstoren van de openbare orde.

Kijk hieronder naar een samenvatting van het bezoek in 4.30 minuut: