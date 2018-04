Turkse minister mag niet spreken bij herdenking aanslag Duitsland

De Turkse minister Cavusoglu zal niet spreken in het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen bij de herdenking van de aanslag in 1993 in Solingen. De politieke leiders in de Duitse deelstaat hebben er een stokje voor gestoken, melden regionale media.

Op 29 mei wordt herdacht dat radicaal-rechtse jongeren 25 jaar geleden brand stichtten in het huis van een Turkse familie in de Duitse stad. De aanslag eiste het leven van vijf meisjes en vrouwen en leidde in binnen- en buitenland tot afschuw. In Nederland werd de protestkaartenactie 'Ik ben woedend' opgezet, die een massale respons kreeg.

Voor de herdenking had deelstaatpremier Laschet de Turkse minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. Volgens Laschet was dat op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden. Cavusoglu zou eerst een toespraak houden in het parlementsgebouw in Düsseldorf en vervolgens met Laschet naar het monument in Solingen gaan.

Verkiezingen

Op de uitnodiging kwam echter veel kritiek. Fractieleiders in het deelstaatparlement verweten Laschet dat hij de uitnodiging niet vooraf met hen had besproken.

De politici vreesden dat Cavusoglu de herdenkingstoespraak zou misbruiken om stemmen te winnen voor de verkiezingen in Turkije, die vier weken later worden gehouden. De SPD en de Groenen waren naar eigen zeggen ontsteld dat een prominent vertegenwoordiger van "de steeds minder democratische regering-Erdogan" zou spreken in een "huis van de democratie".

Ambtswoning

Overleg tussen de politieke leiders heeft er nu toe geleid dat Cavusoglu geen toespraak mag houden in het parlement. Naar verluidt zal Laschet de Turkse minister nu ontvangen in zijn eigen ambtswoning.

Turkije heeft nog niet gereageerd op het besluit. De afgelopen tijd lagen de Turkse en Duitse autoriteiten geregeld met elkaar overhoop, onder meer over het voornemen van Turkse politici om in Duitsland campagne te komen voeren.