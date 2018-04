Bagageafhandelaars Schiphol staken

Medewerkers van verschillende bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol leggen vrijdagmiddag drie kwartier het werk neer. Het gaat om personeel van Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport. De korte staking kan tot vertraging leiden voor reizigers.

De afhandelaars staken tussen 17.00 uur en 17.45 uur. Ook houden ze tot 19.00 uur stiptheidsacties. Ze doen dat omdat de cao-onderhandelingen met hun werkgevers zijn vastgelopen. Medewerkers klagen over een te hoge werkdruk, ongezonde roosters en een achterlopende loonontwikkeling.

Volgens vakbond FNV zijn de bagageafhandelaars de dupe van een concurrentiestrijd op de luchthaven. Daardoor staan de tarieven onder druk en wordt er bezuinigd op personeelskosten.

"We betreuren de overlast voor reizigers, maar we hebben de bedrijven ruim op tijd ingelicht. Helaas hebben onderhandelingen, het stellen van een ultimatum en het houden van stiptheidsacties niet tot resultaat geleid. We kunnen niet anders dan overgaan tot werkonderbrekingen", aldus vakbondsonderhandelaar Asmae Hajjari.