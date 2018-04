Trump ziet Koreaanse oorlog ten einde lopen, anderen afwachtend

De Amerikaanse president Trump heeft via Twitter gereageerd op de geslaagde topontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. In hoofdletters twittert hij dat de Koreaanse oorlog ten einde loopt. Amerika kan trots zijn op wat er nu in Korea gebeurt, schrijft hij verder.

Een paar minuten eerder had hij getwitterd dat het er goed uitzag in Korea, maar dat de tijd zal uitwijzen wat dat waard is.

Trump zelf zal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in mei of juni ontmoeten.