Bevingsslachtoffers tegen koning: 'Medeleven houdt op bij Binnenhof'

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek aan Groningen gesproken met enkele gedupeerden van aardbevingen in de provincie. In het gesprek, dat enkele minuten duurde, zeiden de slachtoffers nog steeds in angst te leven.

Ook zeiden ze het vervelend te vinden dat de versterking van woningen in de regio gestopt is. "Ik heb het idee dat heel Nederland met ons meeleeft, maar dat het medeleven ophoudt op het Binnenhof", zei een van de gedupeerden. Op de vraag van de koning of ze het gevoel hebben dat er beter naar hen wordt geluisterd dan voorheen, antwoordden de Groningers bevestigend.