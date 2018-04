Internationale politieactie tegen propaganda-apparaat IS

De afgelopen twee dagen is een internationale politieactie tegen het propaganda-apparaat van Islamitische Staat uitgevoerd. Onder meer in Nederland werden servers van Amaq, het aan de terreurgroep gelieerde persbureau, in beslag genomen. De actie werd in Europa geleid door Europol, het samenwerkingsverband van politiediensten in de EU.

Doel van de actie was het propaganda-apparaat van IS "grondig te destabiliseren". Servers die werden gebruikt voor IS-propaganda werden in beslag genomen en uitgeschakeld. De politie probeert de beheerders van de servers te identificeren en aan te houden.

De actie werd tegelijk uitgevoerd in Belgiƫ, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemeniƫ, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht; de politie wil daar niets over kwijt.