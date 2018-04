In Rotterdam zijn vanochtend vijf mensen aangehouden na een schietpartij in het centrum van de stad. Inzittenden van een auto hebben op een andere auto geschoten op het Achterharingvliet. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie kon de wagen met de vijf verdachten meteen tegenhouden. De auto die het doelwit was van de schietpartij is nog niet gevonden. Die is richting de A16 gereden.

Van een auto die langs de weg stond, is een ruit gesneuveld.