Hoogleraar: slager blijft eigen vlees keuren bij aardbevingsschade

De nieuwe aanpak van schadeafwikkeling in het Groningse aardbevingsgebied deugt niet. Dat zegt emeritus hoogleraar privaatrecht Jan van Dunné tegen RTV Noord. "Het is een heilloze weg. De slager blijft het eigen vlees keuren."

Sinds vorige maand kunnen gedupeerden terecht bij de 'Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen'. De commissie werd door minister Wiebes van Economische Zaken in het leven geroepen om meldingen onafhankelijk van de NAM te kunnen beoordelen.

Belangenverstrengeling

Van Dunné, die een analyse maakte van de nieuwe aanpak, wijst erop dat de Rijksoverheid via de Maatschap Groningen altijd al mede-exploitant is geweest van het gasveld. Volgens de hoogleraar hangt er rond de schadeafhandeling een zweem van belangenverstrengeling:

"Uit mijn analyse blijkt dat de staat contractueel gehouden is 64 procent van de exploitatiekosten te dragen. Dat is inclusief schadevergoeding. En dat is tot nu toe niet echt tot de buitenwereld doorgedrongen."

Volgens Van Dunné is de NAM op afstand gezet, maar is er met de commissie "een nieuwe slager die het eigen vlees keurt". De schadeafwikkeling is onterecht van de civielrechtelijke sfeer naar de bestuurlijke sfeer getrokken, zo betoogt Van Dunné.