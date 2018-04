'BNNVARA wil series voor Netflix produceren'

Omroep BNNVARA wil series produceren voor diensten als Netflix en Amazon Prime. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. De omroep maakte de afgelopen jaren voor de publieke kanalen series als Zuidas en de met een Gouden Kalf bekroonde dramaserie Klem. In de toekomst zou BNNVARA nieuwe series op andere platforms willen uitzenden.

Een woordvoerder van de omroep bevestigt die interesse in de krant, maar zegt dat het op dit moment wettelijk niet is toegestaan. Het plan zou ervoor zorgen dat BNNVARA steviger in de schoenen kan staan. Als de omroep niet alleen programma's kan aanbieden aan de NPO, maar ook aan commerciƫle diensten, zou het minder afhankelijk worden van overheidssubsidie en ledencontributies.

Protest

Volgens de zegsman is dat toekomstmuziek, omdat het niet mag van de mediawet. "Wel staat BNNVARA open voor samenwerking met partijen als Netflix of andere on-demandplatforms waar dat mediawettelijk gezien mogelijk is." Wat dat precies inhoudt, is onduidelijk.

Het plan van de omroep stuit op protest van medewerkers, blijkt uit een interne mail die in handen is van de Telegraaf. "Netflix is de grote concurrent van de publieke omroep. Waarom we die aan content gaan helpen, is onduidelijk, of het moet uit winstbejag zijn."

De omroep maakte deze maand bekend een intern productiehuis op te richten voor dramaseries. Om dat te kunnen betalen, heeft BNNVARA bezuinigd op managementfuncties.