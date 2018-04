Na vijf jaar de koning te rijk met Willem-Alexander

Zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in koning Willem-Alexander. Ook dat is een stijgende trend ten opzichte van twee jaar geleden, toen 65 procent vertrouwen in hem had. De ondervraagden vinden hem vooral 'menselijk' (71 procent), 'betrokken' (65 procent) en 'meelevend' (58 procent) in zijn rol als staatshoofd. Op deze eigenschappen scoort hij hoger dan de afgelopen jaren. Zeven procent vindt de koning 'afstandelijk'.

Willem-Alexander beëdigde in oktober vorig jaar voor het eerst een kabinet in zijn functie als staatshoofd, na een lange en ingewikkelde formatie. Opmerkelijk is dat een groeiende groep Nederlanders het jammer vindt dat de koning geen rol meer speelt in de kabinetsformatie: 41 procent in 2018 tegenover 34 procent in 2017. Hoger opgeleiden zijn overigens vaker van mening dat de koning geen rol in de formatie moet spelen dan lager opgeleiden.