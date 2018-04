Messi mag toch een merk van zijn naam maken

Voetballer Lionel Messi mag onder eigen naam sportkleding en sportartikelen op de markt brengen. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie, dat beroepszaken tegen EU-instellingen behandelt, bepaald.

Het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de EU (EUIPO) wilde de naam Messi in 2011 niet als merknaam inschrijven, omdat het Spaanse sportartikelenbedrijf Massi bezwaar had gemaakt. De namen Messi en Massi leken zowel in beeld als in klank te veel op elkaar, vond ook het EUIPO. Niet alle consumenten zouden het verschil zien.

Het Gerecht erkent nu dat de gelijkenis in klank een probleem kan zijn, maar niet de gelijkenis in beeld, omdat vrijwel iedereen de voetballer kent. En dat geldt zeker voor het overgrote deel van de mensen die sportkleding kopen, oordeelt het Gerecht.

Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk bij het Europees Hof van Justitie.