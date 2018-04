Morgen kijkt de hele wereld naar Moon, Kim en zus Yo-jong

Seoul hoopt te horen dat het communistische noorden volledig stopt met zijn nucleaire programma. "Kim Jong-un wil praten over ontwapening en echte vrede tussen beide Korea's", zegt correspondent Marieke de Vries. "Maar dat is eerder beloofd en nooit gelukt."

Kim heeft afgelopen weekend gezegd er geen nieuwe kernproeven en rakettesten komen. Maar volgens Chinese geologen is de berg waar die nucleaire testen werden uitgevoerd al deels ingestort. Bovendien beschikt het regime naar eigen zeggen al over kernwapens, die het succesvol kan monteren op langeafstandsraketten. Voldoende voer voor pessimisme dus.

'Noord-Koreaanse markt openen'

Koreawatchers verwachten dat Pyongyang in gaat zetten op verlichting van internationale sancties. Het land snakt naar economische ontwikkeling en heeft een ideale troefkaart in handen, zegt Lee Soo-hyuck tegen de South China Morning Post. Hij vertegenwoordigde in 2003 de Zuid-Koreaanse delegatie bij onderhandelingen met het buurland.

"Kim wil zijn land aan de wereld presenteren als een normale staat en de ontmanteling van het kernprogramma is zijn diplomatieke troef. Uiteindelijk zal Noord-Korea zijn markt openen - daarom wil het onderhandelen met Seoul en Washington", zegt de oud-diplomaat.

Het lijkt in ieder geval hoopgevend dat, voor de derde keer ooit, de leiders van Korea met elkaar om de tafel zitten. Ook de slogan van de top 'Vrede, en een nieuwe start' klinkt hoopvol. Nu nog een resultaat.