Pompeo officieel minister van Buitenlandse Zaken VS

Oud-CIA-directeur Mike Pompeo is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Een meerderheid van de Senaat stemde in met zijn benoeming.

Pompeo is de opvolger van Rex Tillerson, die in maart door president Trump werd ontslagen. Toen werd al bekend dat Pompeo hem zou opvolgen.

Democraten in de Senaat maken zich zorgen over de benoeming van Pompeo, vanwege zijn negatieve uitspraken over homoseksualiteit en de islam. Ook zou hij voorstander zijn van het beëindigen van de nucleaire deal met Iran.

Al aan het werk

De nieuwe minister was achter de schermen al aan het werk. Drie weken geleden had hij in Noord-Korea een ontmoeting met Kim Jong-un, vooruitlopend op een afgesproken top met Trump over het nucleaire programma van het land.

Ook wachten Pompeo een groot aantal andere buitenlandse uitdagingen, zoals het conflict in Syrië en de strijd in Irak en Afghanistan. Komend weekend reist hij volgens persbureau Reuters al naar Saudi-Arabië, Jordanië en Israël, na een korte stop in Brussel voor een NAVO-bijeenkomst.