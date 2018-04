Utrechtse verliest haar gloednieuwe lintje op weg naar huis

De dag begon voor Ria Glas uit Utrecht geweldig: ze was een van de Nederlanders die een lintje kregen. Maar toen ze thuiskwam was ze de onderscheiding alweer kwijt.

Glas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar jarenlange vrijwilligerswerk. Op de fiets naar huis hield ze de onderscheiding op en zo is ze hem ergens verloren.

"Ik had hem misschien niet op moeten houden, maar je bent zo trots", zegt Ria Glas tegen RTV Utrecht. "Thuis kwam ik erachter dat de onderscheiding weg was. Ik heb de hele route teruggefietst, maar heb hem niet gevonden."

Vrijwilliger

Ria is als vrijwilliger al tientallen jaren actief in de stad Utrecht voor de Fietsersbond. Daarnaast zet ze zich in voor de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron). Ze heeft gebieden rond haar woonplaats onderzocht op het voorkomen van wilde planten.

Haar echtgenoot heeft de route van Ria nauwkeurig in kaart gebracht op Google Maps in de hoop dat de onderscheiding wordt gevonden.