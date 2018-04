GroenLinks levert drie wethouders in Nijmegen

GroenLinks gaat drie wethouders leveren in Nijmegen. De partij vormt in die stad een coalitie met D66 en de SP, die beide twee wethouders leveren.

Nijmegen is als kleinste van de tien grootste gemeenten de eerste die een coalitie presenteert. Belangrijke thema's voor het aantredende college zijn de energietransitie, zorg voor inwoners, economie en werk. Verder wil Nijmegen een aantrekkelijke stad zijn.

Net als in veel andere gemeenten was GroenLinks in Nijmegen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De partij werd met elf zetels veruit de grootste. D66 haalde zes zetels, de SP vijf.

Vier wethouders uit de vorige raadsperiode keren in hun functie terug, meldt Omroep Gelderland. Nijmegen krijgt nu één wethouder meer dan voor de verkiezingen.