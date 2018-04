Bonden eisen hoger loon rijksambtenaren en dreigen met acties

De vakbonden eisen 3,5 procent meer loon voor de rijksambtenaren en willen dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken uiterlijk op 14 mei met een loonbod komt. Doet ze dat niet, dan volgen er acties bij de belastingdienst en in gevangenissen.

Dat hebben de bonden FNV, CNV en het Ambtenarencentrum laten weten. Ze zeggen verder dat ze acties voorbereiden bij diverse inspecties en Rijkswaterstaat. De cao voor de 118.00 rijksambtenaren liep 31 december vorig jaar af.

In het gesprek tussen bonden en het Rijk over een nieuwe cao weigert de minister vooralsnog in te gaan op de looneis. De minister wil eerst haar hele begroting af hebben om te bekijken of er ruimte is voor een loonsverhoging, laat een woordvoerder weten. Die wordt gepresenteerd in de Voorjaarsnota, ergens in mei.

Profiteren

De bonden vinden dat er hoe dan ook ruimte moet zijn voor een loonsverhoging voor de rijksambtenaren van 3,5 procent of minstens 1000 euro. "Na jaren van stilstand is het tijd dat ook de rijksambtenaren gaan profiteren van de aantrekkende economie", aldus de bonden. Het kabinet riep werkgevers eerder op tot loonsverhogingen. Volgens de bonden is het gek als dat niet voor de rijksambtenaren zou gelden."