Minder plastic in de supermarkt in Groot-Brittannië, en Nederland dan?

"Veel plastic verpakkingen hebben een goede functie", vertelt directeur Hester Klein Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). "Plastic heeft goede barrière-eigenschappen en het is licht materiaal. Als je kijkt naar de milieudruk van een product in de supermarkt is gemiddeld 90 procent afkomstig van het product zelf en maar 10 procent van de plastic verpakking."

"Onnodig plastic is plastic dat geen functie heeft", vervolgt Klein Lankhorst. "Denk aan plastic tasjes bij de kassa en producten die eigenlijk geen verpakking nodig hebben."

In het Britse pact dat nu gesloten is worden multi-verpakkingen fruit en groenten genoemd, maar ook kleine plastic bakjes yoghurt en de folies die bijvoorbeeld om flesjes sap en potjes kruiden zitten.

Recyclen

Een overeenkomst zoals in het Verenigd Koninkrijk kan in Nederland best werken, denken milieuorganisaties. Mits er duidelijke doelstellingen zijn en de overheid kan ingrijpen als doelen niet gehaald worden. Vertegenwoordigers van de industrie betwijfelen of een pact wel de meest efficiënte aanpak is.

De situatie in het Verenigd Koninkrijk is namelijk anders dan in Nederland. Volgens statistieken van Plastics Europe, de branchevereniging van Europese plasticproducenten, verbruiken de Britten meer plastic dan wij en recyclen ze vooral minder. Dat laatste wordt ook onderschreven door het KDV: ongeveer 39 procent van het plastic wordt hergebruikt, terwijl dat percentage bij ons op 51 procent ligt. Bovendien moeten bedrijven in Nederland meebetalen aan het recyclen van hun verpakkingen.

We zijn dus al wat verder als het gaat om bewust omspringen met plastic. Bovendien werken supermarkten en bedrijven hier al langer samen om verpakkingen te verduurzamen. De branche heeft een aantal doelstellingen, waaronder het aandeel gerecycled PET (zoals in de bekende PET-flessen) vergroten en meer verpakkingen maken van één soort plastic zodat het makkelijker te recyclen is.

"Om dat te bereiken zoeken we steeds naar de meest duurzame productverpakkingscombinaties", zegt Marieke Doolaard van brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).