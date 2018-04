Arts van Trump wordt toch geen minister van Veteranenzaken

De arts van de Amerikaanse president Trump wordt toch geen minister van Veteranenzaken. Ronny Jackson was de beoogde opvolger van David Shulkin, die ontslagen werd vanwege onterechte reisvergoedingen.

Volgens de Washington Post ziet de arts af van de baan omdat hij de besluitvorming rondom zijn functie te lang vond duren. Jackson maakte eerder dit jaar indruk op Trump met zijn persconferentie over de gezondheid van de president.

Omstreden nominatie

De nominatie van Jackson was omstreden. Hij zou te weinig managementervaring hebben en werd beschuldigd van wangedrag. Na een afscheidsfeestje van de geheime dienst zou hij in een dronken bui een overheidsvoertuig in de prak hebben gereden.

Voormalige collega's van Jackson zeggen dat hij een vijandige sfeer op de werkvloer creëerde, waarbij er een constante angst was voor represailles. Ook gaf de arts medicijnen zonder de medische geschiedenis van patiënten te kennen en schreef hij voor zichzelf doktersrecepten uit.

Jackson weerspreekt alle beschuldigingen. "Het is allemaal verzonnen. Als het wel waar zou zijn, werd ik niet uitgekozen voor de promotie en was ik nooit twaalf jaar lang arts geweest van drie Amerikaanse presidenten."