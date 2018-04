Eis levenslang tegen aanslagpleger Stockholm

In Zweden is een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de Oezbeek die in april vorig jaar in Stockholm met opzet in een winkelstraat op een menigte mensen inreed. Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden.

De aanklager ziet geen mogelijkheid tot een andere straf. Hij zei dat Rakhmat Akilov een gevaar voor de samenleving is zolang hij zijn houding niet verandert. Bij de eerste regiezitting in deze zaak in januari zei de aanklager al dat hij levenslang zou eisen.

De 40-jarige Akilov is de enige verdachte in de zaak. Hij heeft gezegd dat hij met de aanslag Zweden wilde straffen voor de deelname aan de coalitie tegen IS in Syrië en Irak.