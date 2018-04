Lintjesregen 2018 voor de liefhebber (én degene die de korte samenvatting wil)

Dit is het jaarlijkse verhaal over de lintjesregen, voor diegenen die er alles van willen weten en de mensen die denken: 'ach, doe mij de korte samenvatting maar'.

Wie koninklijke onderscheidingen weinig interesseert en slechts de namen van enkele prominenten wil weten om erover te kunnen meepraten: sla de rest van dit verhaal over en ga direct naar de laatste alinea om te weten welke BN'ers een lintje hebben gekregen.

Voor diegenen die niet genoeg kunnen krijgen van de lintjesregen, zinnen als 'Het heeft Zijne Majesteit behaagd...', de jongste én de oudste onderscheiden personen, op welke manieren mensen werden gelokt en verrast, cijfers over lintjes en meer van dit soort dingen: u wordt op uw wenken bediend, want daar gaan we...

Edwin Evers was vanochtend de eerste

De eerste Bekende Nederlander (BN'er) van wie vanochtend bekend werd dat hij waarschijnlijk een lintje kreeg, was radio 538-dj Edwin Evers. Hij werd in zijn show verrast door sidekick Jelte van der Goot. Die deed alsof hij naar Groningen was afgereisd, maar Van der Goot was stiekem naar Hardenberg gegaan, de gemeente waar Evers woont.

In de ochtendshow maakte Van der Goot bekend naast de burgemeester te staan. Hij droeg de dj op in zijn auto te stappen om naar Hardenberg te rijden. De burgemeester vond "dat Evers het uitreiken van onderscheidingen maar eens moest meemaken vanuit de zaal". Frank Dane, die Evers binnenkort opvolgt, nam de show over.