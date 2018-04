Blok schaamt zich voor beelden van Nederlanders in Praag

Minister Blok van Buitenlandse Zaken schaamt zich voor de beelden van de Nederlanders die zich afgelopen weekend hebben misdragen in Praag. Zeven Nederlanders werden in de Tsjechische hoofdstad opgepakt op verdenking van zware mishandeling. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten.

Op beelden is te zien dat er wordt geslagen en getrapt. De slachtoffers zijn obers van een restaurant. Een van hen zou de Nederlanders hebben verteld dat ze hun zelf meegebrachte drank niet op het terras mochten opdrinken. Deze ober is naar een ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd.

Blok vindt de beelden verschrikkelijk. De vijf Nederlanders hebben een beroep gedaan op consulaire bijstand. Daar hebben ze ook recht op, zei Blok. Hij heeft geen verdere informatie.