Honderden Fransen financierden terroristen zoals IS

In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar 416 mensen en instellingen gevonden die geld doneren aan terreurbewegingen als IS. Vaak gaat dat online, via sites voor crowdfunding of met virtueel geld. In landen als Turkije en Libanon zijn 320 online en fysieke adressen en personen gevonden waar 'terreurgeld' wordt ingezameld.

Dat heeft de Franse openbaar aanklager François Molins bekendgemaakt. Hij heeft niet gezegd hoevéél geld via donateurs naar IS vloeit.

Molins kwam met zijn cijfers naar aanleiding van een internationale conferentie vandaag in Parijs, No Money For Terror. Ministers en specialisten uit ruim zeventig landen en van zo'n twintig organisaties praten daar over manieren om de financiering van terreurbewegingen aan te pakken. Nederland is op ambassadeursniveau vertegenwoordigd.

Volg het geld

Volgens de aanklager is het blootleggen en stilleggen van geldstromen belangrijk, maar niet alleen om de financiering van IS aan te pakken. "Via onderzoek naar geldstromen kunnen we ook jacht maken op terroristen zelf. Want door het geld te volgen komen we uit bij jihadisten die zich in Syrië of Irak bevinden, van wie we niet wisten dat ze daar waren."

Frankrijk, dat de conferentie vandaag organiseert, wijst erop dat er vele miljoenen omgaan in terreurbewegingen. "Organisaties die gelieerd zijn met Al Qaida hebben met ontvoeringen en het vragen van losgeld tussen 2008 en 2017 bijna 150 miljoen dollar binnengehaald."

Voor IS worden geen cijfers gegeven. Specialisten schatten dat de organisatie een 'schatkist' van ongeveer 1 miljard euro heeft.

Minder inkomsten

De terreurbeweging kreeg veel geld binnen met de verkoop van bijvoorbeeld olie in Irak en Syrië. Maar nu veel IS-strijders daar zijn verdreven, verandert die situatie. "De organisatie heeft nu minder inkomsten in Syrië en Irak en moet dat gat opvullen. IS is daarom gedwongen nieuwe en diverse bronnen van financiering te vinden", aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De conferentie vandaag zal zich vooral focussen op die nieuwe, online manieren om 'terreurgeld' in te zamelen. "Er zijn vandaag de dag verschillende manieren om geld in te zamelen en versturen, die ontsnappen aan het toezicht van landen", aldus Parijs.