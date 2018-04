D66 en CU willen nog eens goed naar plan arbeidsgehandicapten kijken

D66 vindt dat er pas op de plaats moet worden gemaakt met het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Kamerlid Raemakers wil dat staatssecretaris Van Ark eerst met deze werknemers gaat praten over hun bezwaren.

Ook coalitiegenoot ChristenUnie wil dat Van Ark eerst nog "een hele stapel huiswerk doet". "We moeten een haarscherp beeld hebben van de consequenties van deze maatregel", zei Kamerlid Bruins in het debat in de Tweede Kamer, dat nu wordt gevoerd.

Discriminerend

Er is veel kritiek op het plan. Vanmorgen kreeg staatssecretaris Van Ark nog een petitie met ruim 80.000 handtekeningen van Wij staan op!, die het plan discriminerend vindt. De actiegroep vindt dat onder meer dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardig salaris en gewoon pensioen moeten kunnen opbouwen.

D66'er Raemakers zei in een debat in de Tweede Kamer dat hij nog steeds voor het plan is om loondispensatie in te voeren. Dat betekent dat werkgevers arbeidsgehandicapten betalen voor het werk dat zij leveren en dat die daarnaast een bijstandsuitkering krijgen.

Dat systeem is volgens hem beter dan het huidige, waarin werkgevers het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het 'verlies' dat zij lijden omdat arbeidsgehandicapten vaak minder kunnen en meer tijd nodig hebben dan hun collega's.

Niet van tafel

Raemakers wil het plan niet van tafel, maar is gevoelig voor alle kritiek die erop is. Hij wil dat daar nog eens goed naar wordt gekeken en dat er eventueel een onderdeel wordt aangepast. Ook Bruins van de ChristenUnie heeft nog veel vragen. Hij wil bijvoorbeeld weten of loondispensatie wel echt tot meer banen voor arbeidsgehandicapten leidt.

Vorige week was er een hoorzitting over loondispensatie in de Tweede Kamer. Daar bleek dat bijna iedereen die ermee te maken krijgt, bezwaren heeft tegen de maatregel: van de arbeidsgehandicapten zelf tot de gemeenten die de regels moeten uitvoeren.

De twee andere coalitiepartijen, VVD en CDA, hebben al laten weten dat zij de maatregel volledig steunen. CDA-Kamerlid Peters vindt het goed als de staatssecretaris nog eens met de arbeidsgehandicapten gaat praten. Maar wat hem betreft gaat het dan over details en veranderen er geen grote punten.