Gezinsuitbreiding voor zeearenden in Lauwersmeer

Boswachter Hans Gartner van Lauwersmeer is superblij. De zeearenden in zijn natuurgebied hebben jonkies. Twee maar liefst. "Dat is heel bijzonder, want in Nederland zijn er twaalf paren waarvan er maar zes voor gezinsuitbreiding zorgen."

Gisteren zag hij met een vrijwilliger van de vogelorganisatie SOVON de kleine arendjes. "We vermoedden dat het eraan zat te komen. Want er vloog steeds maar één zeearend door het gebied. De ander blijft dan op het nest om te broeden: moe twee derde van de tijd, pa de rest."

Náást het nest, dus kleintjes

Toen ze een van de zeearenden op de rand van het nest zagen zitten, in plaats van erbovenop (om de eieren warm te houden), wisten ze het zeker. "Gelukkig zijn nog niet alle bomen in blad, dus kun je de kleintjes nog een beetje zien."

Foto's van het kroost zijn er nog niet. De vogels zitten namelijk op een plek waar mensen niet dichtbij kunnen komen. "We observeren vanaf de overkant van het water."

Het duurt minstens 40 dagen voordat de zeearendtweeling voor het eerst het nest verlaat. "Pas de tweede helft van juli zijn ze vliegvlug." In de tussentijd is het afwachten, want nu de bomen in blad komen zijn de nestplakkers niet meer te zien.

'Eerst even puberen'

Het duurt dan vier, vijf jaar voordat de twee vogels zelf geslachtsrijp zijn en nakomelingen kunnen krijgen. "Ze moeten eerst nog een tijdje puberen. Dan duurt het een jaar voor ze een partner hebben gevonden. Het jaar daarna vestigen ze zich."

Sinds 2009 broeden er zeearenden in Nationaal Park Lauwersmeer, schrijft RTV Noord. Gartner: "Dit is een aantrekkelijke plek voor ze; de tafel is hier altijd goed gedekt. Ze zijn gek op meerkoeten - en die zijn er voldoende. En in het ondiepe water kunnen ze terecht voor paaiende karpers en voorntjes."