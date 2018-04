Belgische media: 'Reus van Nijvel' toch niet ontmaskerd

Eind vorig jaar kregen media lucht van die bekentenis en dat veroorzaakte opwinding in België. Al ruim dertig jaar tasten justitie en politie in het duister als het gaat om de leden van de Bende van Nijvel, die hoogstwaarschijnlijk bestond uit een vaste kern van drie personen, van wie 'de Reus' er een was.

De bloedigste aanslag van de Bende van Nijvel was een overval op een filiaal van supermarktketen Delhaize in november 1985. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.

Chris B. werd in 1999 al eens genoemd in de zaak. Zijn relaas vanaf zijn sterfbed leidde tot een nieuwe impuls in het onderzoek naar de bende. De politie breidde het aantal rechercheurs dat zich bezighield met de bende uit van drie naar 26, die dus ontdekten dat B. zo goed als zeker toch niet 'de Reus' was. "We hebben nog amper concrete elementen gevonden", aldus de politiebron.