Doe vanavond een oranje jas aan in plaats van een oranje shirt

De koning is weer bijna jarig, dus gaat Nederland massaal feestvieren en de straat op. Moeten we tijdens Koningsnacht en -dag een jas of paraplu meenemen of is een T-shirt en oranje hoedje genoeg?

Vorige week voelde het net als de zomer, dat geluk hebben we deze dagen niet. Het weer is vannacht vrij wisselend, met vooral in het noorden van het land een aantal buien met kans op onweer. In het zuiden blijft het vaker droog, meldt Weerplaza.

De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. Vannacht een paraplu en jas dus.

Morgen is het beeld iets gunstiger. In het (zuid)oosten lijkt het lange tijd droog te blijven met kans op zon. In het westen is er vooral in de middag kans op een enkele bui. Het wordt 13 tot 17 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. In de avond klaart het op en blijft het droog.