Orchidee-ontdekkers krijgen eigen Indonesische postzegel

Hij kan er in Nederland niets mee, maar toch is plantkundige Pieter Baars erg wijs met het velletje Indonesische postzegels met zijn beeltenis erop. "Het is 5000 roepia, 33 cent. Voor de binnenlandse post daar is het goed genoeg."

De Leidse wetenschapper kreeg de zegels voor zijn inzet voor een bijzondere orchidee in Indonesiƫ. Met twee vakgenoten - professor Jan Slikkerveer en onderzoekster Soraya Mols - doet hij onderzoek naar plantensoorten en documenteert die omdat ze bedreigd zijn.

Al die onderzoeken worden gefinancierd door cosmeticagigant Martha Tilaar uit Indonesiƫ. Naar haar werd orchidee vernoemd die door de Leidse onderzoekers werd ontdekt. Omdat ze dat zo leuk vond, heeft ze de speciale postzegels laten maken, schrijft Omroep West.