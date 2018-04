Diversiteit blijft toch een dingetje bij de lintjesregen

Aan die aanvragen kan de kanselarij ook niets veranderen, zij kunnen er dus ook niet voor zorgen dat de mensen met een migratieachtergrond en vrouwen beter vertegenwoordigd worden tijdens de lintjesregen.

"Wij kunnen moeilijk zeggen: draag die eens voor. Maar wat we wel kunnen doen is mensen oproepen, zoals in dit interview. We roepen nĂș mensen op om meer vrouwen en mensen met een migratieachtergrond voor te dragen", sluit Van Grieken af.