Bush (93) van intensive care af, maakt zich alweer druk om de NBA-play-offs

Oud-president George H.W. Bush is van de intensive care af. De 93-jarige belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis één dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara.

Volgens de artsen van het ziekenhuis in Houston gaat het beter met de oud-president en ligt hij inmiddels op een gewone afdeling. De 41ste president van de Verenigde Staten wordt daar de komende dagen verder behandeld aan de bacteriële infectie in zijn bloed.

"Hij is alert en praat met het ziekenhuispersoneel, familie en vrienden. Zijn artsen zijn tevreden met zijn vooruitgang", zegt een woordvoerder in een verklaring namens de familie Bush. Volgens de woordvoerder is 'de oude Bush' meer met de NBA-play-offs van de Houston Rockets tegen de Minnesota Timberwolves bezig, dan met zijn eigen gezondheid.

'Sterker dan een paard'

Zijn zoon Jeb zegt dat zijn vader waarschijnlijk deze week nog het ziekenhuis mag verlaten. "Hij is sterker dan een paard." Bush' vrouw Barbara stierf vorige week dinsdag op 92-jarige leeftijd in het huis van het echtpaar in Houston. Ze waren 73 jaar getrouwd.

George H.W. Bush was president van 1989 tot 1993. Zijn zoon George W. Bush zat van 2001 tot 2009 in het Witte Huis.