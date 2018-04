Advocaat Trump beroept zich op zwijgrecht in zaak Stormy Daniels

Michael Cohen, de persoonlijk advocaat van de Amerikaanse president Trump, zal geen vragen beantwoorden in de rechtszaak die pornoactrice Stormy Daniels tegen Cohen heeft aangespannen.

De advocaat zal zich beroepen op het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat niemand gedwongen tegen zichzelf hoeft te getuigen in een strafproces.

Inval

Twee weken geleden deed de FBI een inval in het huis van Cohen. De politiedienst was onder meer op zoek naar documenten die duiden op betalingen aan porno-actrice en stripper Stormy Daniels.

De porno-actrice, die in het echt Stephanie Clifford heet, zegt dat ze elf jaar geleden gedurende bijna een jaar een verhouding had met Donald Trump. Zij zegt dat ze is bedreigd om zo het verhaal niet openbaar te maken. De advocaat heeft steeds ontkend dat hij achter de bedreiging zat.

Contract

In 2016, voor de presidentverkiezingen, sloot Michael Cohen namens Trump een geheimhoudingscontract met Daniels. De advocaat betaalde haar 130.000 dollar, heeft hij toegegeven.

Daniels sleepte de privéadvocaat van Trump vorige maand voor de rechter. Cohen wordt door haar beschuldigd van laster, omdat hij de geloofwaardigheid van Daniels in twijfel zou hebben getrokken.