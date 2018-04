VS op vier na grootste exportmarkt van Nederlands staal

De belangrijkste afzetmarkt voor Nederlands staal is Duitsland, waar 30 procent van het staal naartoe gaat. Daarna volgt België, goed voor 12 procent.

De VS is in de totale staalexport met 6 procent de nummer vijf staalklant. Maar doordat het om vrijwel alleen staal van eigen makelij gaat, is de VS, na Duitsland en België, de belangrijkste bestemming van Nederlands staal.

Ook wordt indirect geld verdiend aan de export naar de VS door levering van grondstoffen en diensten aan bijvoorbeeld de Duitse staalindustrie die naar de VS exporteert.

Verdienen aan staal

De Nederlandse economie verdiende in 2015 2,7 miljard euro aan de export van staal, waarvan de helft door de basismetaalindustrie, zoals staalfabrikant Tata Steel. De andere helft wordt verdiend door bedrijfstakken zoals de groothandel, uitzendbureaus, afvalbeheer, machinebouwers en de banken.

De grootste staalmaker in de wereld is China. Het land produceerde in 2017 maar liefst 832 miljard kilo staal en is met een export van 108 miljard kilo ook de grootste exporteur. Na China volgen Japan, India, de VS, Zuid-Korea en Duitsland.

Nederland staat in de wereldranglijst qua productie op de 24ste plek. Maar omdat Nederland veel staal exporteert, is het qua uitvoer de nummer 14.

Qua import van staal is de Verenigde Staten de grootste. Het land van Trump is een grote staalconsument en importeert veel meer staal dan het zelf uitvoert. In 2016 importeerde de VS 31 miljard kilo. Het meeste komt uit Canada, Brazilië, Zuid-Korea, Mexico en Rusland.