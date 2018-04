Ondanks grootste crisis ooit is omzet Facebook bijna 10 miljard euro

Er was overigens van tevoren geen aanleiding om te denken dat de cijfers negatief zouden uitvallen. Het eerste kwartaal, waar deze cijfers over gaan, liep al op z'n einde toen het schandaal naar buiten kwam. Dat gebeurde in het weekend van 17 maart. Het kwartaal eindigt op 31 maart. Maar of in het volgende kwartaal wel een 'reactie' op het schandaal in de cijfers terug te zien is, is maar de vraag.

Daarnaast waren er geen indicaties dat adverteerders op grote schaal zouden gaan stoppen vanwege de problemen. Wat dat betreft blijft het platform voor adverteerders te belangrijk om daar niet aanwezig op te zijn. Net als andere kwartalen komt vrijwel al het geld dat Facebook verdient binnen via advertentie-inkomsten.

Gegevens van 86 miljoen gebruikers

Facebook ligt al weken onder vuur vanwege een schandaal rond databedrijf Cambridge Analytica. In maart brachten The Observer en The New York Times naar buiten dat via een persoonlijkheidstest-app in 2014 zonder toestemming gegevens van 50 miljoen veelal Amerikaanse kiezers waren verzameld. Later steeg dat getal naar maximaal 86 miljoen en bleken onder hen ook maximaal 90.000 Nederlanders.

Hun informatie kon worden verzameld omdat Facebook het toen toestond aan onderzoekers om voor wetenschappelijke doeleinden niet alleen data van gebruikers van de app in kwestie te verzamelen, maar ook van hun vrienden. Die mogelijkheid werd dus misbruikt. Kort nadat de gegevens werden verzameld in 2014 sloot Facebook deze optie al. Onlangs beperkte het bedrijf de data die ontwikkelaars van gebruikers kunnen krijgen nog veel verder.

Daarnaast bleek dat Facebook al in 2015 op de hoogte was van het dataverzamelen, maar toen besloot het bedrijf om hier niks over naar buiten te brengen. Dat alles leidde de afgelopen tijd tot een vertrouwenscrisis. Een voorlopig hoogtepunt daarin waren een tweetal hoorzittingen met topman Zuckerberg die in totaal tien uur duurde.