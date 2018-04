Douane vindt 42 kilo cocaïne in brandstoftank SUV

De douane heeft begin maart 42 kilo cocaïne gevonden die zat verstopt in de brandstoftank van een luxe Range Rover. De vondst werd gedaan bij een reguliere controle in de haven van Rotterdam.

De SUV kwam uit Curaçao en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. De drugs waren verpakt in 45 pakketten.

De politie heeft drie mannen van 34, 38 en 52 jaar opgepakt. Dat zijn de ontvanger van de auto en twee medewerkers van een garagebedrijf in Rotterdam. Alle verdachten komen uit Rotterdam.

De drugs zijn vernietigd.