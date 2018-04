Politie VS pakt verdachte op in stokoude zaak Golden State Killer

De politie in Californië heeft een man opgepakt die mogelijk achter twaalf moorden en tientallen verkrachtingen en inbraken zit. De aanhouding kan een doorbraak zijn in de zogenoemde Golden State Killer-zaak.

Tussen 1976 en 1986 werden twaalf meisjes en vrouwen tussen de 12 en 41 vermoord, vermoedelijk door een en dezelfde dader. In de media werd de seriemoordenaar de Golden State Killer genoemd, naar de bijnaam van de staat Californië. De moordenaar wordt ook gelinkt aan 45 verkrachtingen en zeker 120 inbraken.

De verdachte, de 72-jarige oud-politieman Joseph James DeAngelo, werd opgepakt in zijn woonplaats Sacramento, de hoofdstad van Californië. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vier moorden. DeAngelo werd opgepakt nadat was gebleken dat zijn dna overeenkwam met dna-materiaal van de Golden State Killer.

In 1979 werd hij ontslagen als politie-agent, nadat hij een hamer en een hondenafweermiddel had gestolen uit een winkel.

Masker

De seriemoordenaar ging vaak op dezelfde manier te werk. Met een masker op en gewapend met een pistool brak hij 's nachts in bij alleenwonende vrouwen of stellen. Bij stellen bond hij meestal de man vast en verkrachtte hij de vrouw, terwijl hij hen beiden met de dood bedreigde. Hij stal vaak juwelen uit de huizen waar hij inbrak.

Een mogelijk slachtoffer van de misdadiger is dolgelukkig met de aanhouding van de verdachte. "Ik ben extatisch, het is een emotionele achtbaan", zegt Jane Carson-Sandler tegen het Amerikaanse persbureau AP. Ze werd in 1976 aangevallen in haar huis, vermoedelijk door de Golden State Killer. "Het voelt alsof ik in een droom zit. Het is heel fijn om te weten dat hij is opgepakt."