Yoni’s eiland gaat dicht: ‘Een bittere pil, maar we moeten hem slikken’

"Ik heb er last van en het kost me geld, maar uiteindelijk is het goed voor het eiland", zegt Dionisio 'Yoni' Salme. De 69-jarige Filipijn is uitbater van twee pensions en een restaurant op Boracay, het tropische paradijs dat vanaf morgen op last van president Duterte zes maanden dicht gaat.

In die tijd moet onder meer de riolering worden gemoderniseerd, want nu stroomt het afvalwater van de jaarlijks bijna twee miljoen toeristen rechtstreeks de kristalblauwe zee in. Duterte noemde Boracay begin deze maand een open riool. "Jullie maken het schoon of ik sluit het eiland voorgoed", waarschuwde hij.

Yoni kwam 43 jaar geleden naar Boracay voor zijn werk en is blijven hangen. Hij heeft het eiland zien groeien van een slaperig paradijsje tot het toeristencentrum dat het nu is. Hij trouwde met een vrouw van het eiland en begon zijn eigen kleine zaak.

In deze video vertelt hij zijn verhaal: