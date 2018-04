Senioren steviger in het zadel na een cursus 'fietsen met de e-bike'

Daar is de cursusleider het mee eens. "De e-bike kan sneller. Je moet dus oppassen dat je niet te hard gaat." Daarnaast, zo legt hij uit, is de e-bike zwaarder vanwege de accu en de motor, "dus heb je meer moeite met de balans".

"Zorg dat je met je voeten op de grond komt terwijl je op je zadel zit en zet hem als je wegrijdt in zijn laagste stand", geeft hij als tip mee. Op de cursus doen de deelnemers verschillende vaardigheidsoefeningen, zoals slalommen, linksaf slaan en een noodstop maken. Ook worden nieuwe verkeersregels en verkeersborden doorgenomen. "Voor veel mensen is het heel lang geleden dat ze de verkeersregels leerden en in de tussentijd is er wel iets veranderd."

'Niet gevaarlijk hoor'

De Fietsersbond geeft deze cursus voor senioren in de zomerperiode wekelijks. In Zeist is een flink aantal belangstellenden komen opdagen. Toch vinden de meeste cursisten niet dat het fietsen op een e-bike gevaarlijk is. Wat ze er vooral aan waarderen is dat je met de fiets met hulpmotor op een ontspannen manier lange afstanden kan overbruggen.

Maar ze zijn ook een beetje eigenwijs, want een deel van de aanwijzingen van de cursusleider slaan ze gewoon in de wind. "Ik heb nu geleerd dat je op een lagere snelheid moet beginnen, maar ik begin altijd op stand zes of zeven en tot nu toe heb ik daar nooit problemen mee gehad", zegt de 81-jarige Gilbert. Hij is duidelijk ook niet van plan om daar verandering in te brengen. Ook de 78-jarige Eva vindt de lage beginstand maar niks. "Ik heb hem nu op drie gezet, dan ga je sneller. Nee, dat is niet gevaarlijk hoor!"