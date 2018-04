Man doodgeschoten in woonwijk Schijndel

In een woonwijk in het Noord-Brabantse dorp Schijndel is aan het begin van de avond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten.

De politie is op zoek naar de schutter en doet onderzoek in de buurt. Een omstander zegt tegen Omroep Brabant dat er zeker drie schoten zijn gelost en dat tijdens het incident kinderen op straat speelden.

In de straat staat een zwarte BMW zonder kentekenplaten, meldt de regionale omroep. Het is niet bekend van wie die is. Omstanders zeggen dat de auto er normaal niet staat.