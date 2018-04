RIVM: afspraken over zout en suiker moeten veel strenger

De inspanningen om suiker- en zoutconsumptie te verlagen voldoen niet. Het voedingsakkoord dat de overheid met het bedrijfsleven heeft gesloten, is onvoldoende om te zorgen voor een gezond voedingspatroon. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een advies aan de overheid.

De gemiddelde Nederlander krijgt meer zout en suiker binnen dan gezond is. Een volwassene eet dagelijks 8,7 gram zout, ongeveer 50 procent te veel, en 114 gram suiker, zo'n 20 procent te veel. Zout komt met name uit brood, vlees en kaas. Suiker zit onder meer in frisdranken, zuivel, gebak en suikerwaren.

Te veel zout leidt tot een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, nierziekten, maagkanker en botontkalking. Te veel suiker veroorzaakt overgewicht en bijbehorende gezondheidsklachten, diabetes en tandproblemen.

Beloften

In 2014 heeft het ministerie van Volksgezondheid een akkoord gesloten met producenten. Daarin beloven zij hun waren in de loop van een aantal jaar gezonder te maken. Het zoutgehalte in vleeswaren zal geleidelijk met 10 procent worden verlaagd, de hoeveelheid toegevoegde suikers in zuiveldranken en -toetjes zal 5 procent minder worden. Frisdrankproducenten hebben beloofd het aantal calorie├źn met 10 procent te verminderen.

Maar dit akkoord komt niet in de buurt van wat gezond is, blijkt uit berekeningen van het RIVM. Zelfs als de afspraken met 10 procent worden verzwaard, eet de gemiddelde Nederlanders dagelijks zo'n 2 gram zout en 18 gram suiker te veel.

Voor voedselactiegroep Foodwatch is dit het zoveelste signaal dat het huidige overheidsbeleid niet werkt. "Al bij de invoering in 2014 bleek uit advies van de wetenschap dat de afspraken niet ambitieus genoeg waren. In plaats van het over te laten aan de industrie, wordt het tijd dat de overheid actief beleid gaat voeren, met bijvoorbeeld belasting op suiker of het btw-vrij maken van groente en fruit."

Het advies van het RIVM aan de overheid is om afspraken te maken over alle voedingsproducten. Ook moeten producenten gemotiveerd worden gezondere producten te maken, bijvoorbeeld met een keurmerk.