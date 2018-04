Defensie doet 'schietende jas' in de ban

Militairen van de beveiligingseenheid BSB mogen hun dienst-winterjas niet meer aan. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft het gebruik ervan verboden, net als het dragen van vergelijkbare jassen die leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten zelf hebben aangeschaft. Ze heeft dat laten weten in reactie op vragen van de PVV.

Aanleiding is een dienstongeval in januari vorig jaar. Een marechaussee van de BSB oefende op een schietbaan in Harderwijk. Toen hij zijn Glock-pistool terugstak in de holster hoorde hij een knal. Een kogel doorboorde vervolgens zijn bovenbeen.

Koordje

De inspectie kwam er na onderzoek achter dat de knop van het aantrekkoord van het winterjack achter de trekker was blijven hangen. Een rechercheur van de politie was volgens de inspectie hetzelfde overkomen.

Volgens de staatssecretaris maakt de betrokken militair het inmiddels weer goed. De kleding van de eenheid, die ook wordt ingezet bij de beveiliging van PVV-leider Wilders, wordt nader onderzocht.