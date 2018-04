Agenten speuren vanuit touringcar naar appende bestuurders: honderden boetes

De politie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen appende bestuurders: een touringcar. Gisteren en vandaag is er gebruik van gemaakt in Gelderland en Overijssel.

Het werkt als volgt: agenten kijken vanuit een touringcar of weggebruikers bezig zijn met hun telefoon. Achter de bus rijden twaalf tot twintig collega's in onopvallende politieauto's. Zij krijgen een seintje als iemand met zijn telefoon in de weer is en schrijven een bekeuring uit.

Makkelijker in cabines kijken

Op die manier zijn de afgelopen dagen honderden bestuurders op de bon geslingerd. De methode is vooral handig om in cabines van vrachtwagens te kijken, want dat lukt niet zo makkelijk vanuit een gewone politieauto.

Bovendien zijn er volgens de politie minder discussies of iemand wel of niet met zijn telefoon in de hand zat. In juli wordt de touringcar opnieuw ingezet, weet Omroep Gelderland.

Vorige maand werd bekend dat de politie ook speciale flitscamera's wil inzetten om bellende bestuurders te betrappen. Die apparaten kunnen zien of een bestuurder iets in zijn hand heeft. De politie hoopt de nieuwe flitsers nog dit jaar te gaan gebruiken.