Onderzeebootbouwer droomde van perfecte moord, maar kreeg levenslang

Het rapport van de psychiaters, die Madsen onderzochten, geeft een glimp weer van zijn gedachtewereld. Psychiaters beschrijven hem als zeer manipulatief en een pathologische leugenaar met psychopathische trekken. Een man met een gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoelens. Iemand die veel moeite heeft met het reflecteren over eigen gebreken en gevoelens.

Dat werd onder andere duidelijk toen de psychiaters vroegen hoe Madsen het vond om het lichaam van Kim Wall in stukken te zagen. "Wat doe je als je een groot probleem hebt? Dan deel je het op het in kleinere problemen", antwoordde hij nuchter. Pas toen het gesprek overging op het afscheid van zijn ex-vriendin en katten, werd Madsen emotioneel. Peter Madsen is volgens de psychiaters een man die opnieuw kan toeslaan: de onderzeebootbouwer is gevaarlijk voor zijn omgeving, staat er in het rapport.

Toevallig slachtoffer

Ook is tijdens de rechtszaak duidelijk geworden dat de Zweedse journaliste Kim Wall een toevallig slachtoffer was. Peter Madsen had vlak voor de ontmoeting met Wall drie vrouwen op zijn boot uitgenodigd, die zijn voorstel afwezen. Toen kwam Madsen op het idee om contact met de Zweedse journaliste op te nemen, omdat ze vóór de zomer om een interview had gevraagd. "En plotseling was er een vrouw die bereid was om alleen met hem te gaan varen", aldus aanklager Jakob Buch Jepsen.

De ouders van Kim Wall hebben een fonds opgericht voor idealistische vrouwelijke journalisten. Onlangs gaven ze een aantal interviews om aandacht voor hun fonds te vragen. Hun banen hebben ze opgegeven, vertelde de moeder: "Nu zijn we fulltime ouders van Kim Wall".